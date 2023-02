Marta Silva, de coração apertado, foi ao programa 'Júlia' para falar e homenagear Tony Lemos, com quem manteve uma relação até outubro de 2020, quando o artista morreu.

Além de ter recordado o dia em que viu nascer a filha de ambos, Alice, e de ter falado sobre a saúde mental do músico, também lembrou o momento em que se conheceram.

Marta é prima de Sylvie e costumava ir a programas de televisão como corista. "Ia só mesmo com ela", recordou.

"Ele na altura até brincava com isso porque dizia que passava por ele e nem para ele olhava. E não, naquela altura nem me passava pela cabeça nada, nem andava à procura de nada", contou.

Depois começaram a trocar mensagens e a relação nasceu. "Ele era muito especial. O primeiro sentimento que senti por ele foi admiração, admirava tudo o que ele fazia", destacou, não deixando de admitir que "custa muito" falar do músico.

Na altura em que se conheceram, diz, tinha acabado de se separar do antigo companheiro com quem tinha vivido um casamento de 18 anos e com quem tinha dois filhos, um rapaz com 14 anos e uma menina com três. Não estava a pensar numa relações amorosa, mas o amor acabou por se 'apoderar'.

Por sua vez, Tony Lemos também estava separado há já cerca de um ano. "Naquela altura achei que ele estava bem", disse, referindo que não se apercebeu de nenhum problema de saúde mental.

"Sabia que ele era uma pessoa sensível, sempre percebi isso, o Tony chorava com muita facilidade. Mas achava que era mesmo dele [não achava que fosse uma doença]. Ele era muito brincalhão, alegre", recordou.

Depois acabaram por ir viver juntos, com a aprovação de toda a família, incluindo os filhos de Tony e os filhos de Marta. "A minha filha não se lembra de viver com o pai dela, a referência do pai sempre foi o Tony. Ela sofreu muito com isso [a morte do artista]", partilhou.

Tony Lemos tinha o sonho de ter um filho com Marta e de um dia casarem-se. Um dos desejos conseguiu concretizar. "Ele dizia muitas vezes que gostava de ter o nosso [filho]", contou. "Não foi planeado, mas acabou por acontecer. [Este é um bebé do confinamento]", acrescentou.

"Ele queria casar. No dia em que eu fiz anos, ele até me deu um anel que eu nunca mais o tirei", partilhou, mostrando o anel de noivado a Júlia Pinheiro. "Depois de eu engravidar, ele dizia que íamos casar e batizar o bebé no mesmo dia", lembrou, emocionada.

O casal estava a acabar uma casa em Barcelos, ao lado da casa dos pais de Marta, e é onde vive atualmente com os três filhos - a pequena Alice, em comum com Tony Lemos, e os outros dois que são fruto do casamento anterior. Os filhos do falecido músico vivem com a mãe deles.

--

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535