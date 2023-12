Tony Carreira esteve esta quarta-feira, dia 20 de dezembro, à conversa com Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes, no âmbito de uma emissão especial da TVI dedicada à Missão Continente. De forma rápida, o cantor quis esclarecer uma notícia recente que, ao que parece, não corresponde à verdade.

No passado mês de dezembro, Tony celebrou 35 anos de carreira num espetáculo especial e, nos bastidores, falou em direto para o 'Em Família', apresentado por Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua, sendo que a ausência dos dois no concerto levou a que o cantor dissesse: "Queria mandar uma boca para o Ruben Rua e para a Maria Cerqueira Gomes, que disseram que vinham ao meu concerto quando eu estive no programa. Prometeram que vinham. É isso".

Agora, Tony Carreira fez questão de esclarecer que, ao contrário do que foi veiculado por alguns meios cor-de-rosa, não se sente chateado com Ruben e Maria e que tudo não passou de uma brincadeira.

"Maria, queria dizer-te que não estou nada chateado contigo, escreveu-se por aí que eu estava. Aquela boca que eu mandei foi na brincadeira, por amor da Santa", rematou o artista.

"Amoroso o Tony, a dar-se ao trabalho de dizer isto", fez notar Maria, sensibilizada.

Veja aqui este momento.

Leia Também: Tony Carreira: "O último dia da vida nunca sabemos quando é"

Leia Também: Tony Carreira revela decisão: "A minha filha disse-me para o fazer"