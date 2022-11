Este sábado, 29 de outubro, a SIC mostrou os jovens escolhidos para receberem a bolsa da Associação Sara Carreira no âmbito do projeto 'Sementes do Futuro'.

Tony Carreira foi dar a boa nova à mãe e avó de um dos escolhidos, o jovem Daniel, cujo sonho é seguir gestão e ter a sua própria empresa.

Quando o artista apareceu, a avó de Daniel mostrou-se muito surpreendida.

"Força e obrigada por tudo o que tem estado a fazer, a ajudar tantos meninos. Ela ficará para sempre nos nossos corações, ela está nos nossos corações", disse, lembrando Sara Carreira e deixando Tony emocionado.

"Nos corações de certeza que está, não tenho dúvidas sobre isso. Agora falou-me na minha filha e derreteu-me todo", confessou o cantor.

Veja o momento.

