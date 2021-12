Tom Holland lembrou o momento em que não conseguiu aproveitar a oportunidade de entrar num dos filmes da saga 'Guerra das Estrelas'.

A estrela, que dá vida ao super herói 'Homem Aranha', falou do assunto num dos episódios de 'Hot Ones', esta semana.

"Lembro-me de pensar, 'é impossível que esta senhora vá ler as deixas do robot para mim', apenas porque isso seria ridículo", descreve.

"Não me lembro bem de quais eram as minhas deixas, mas era qualquer coisa do género, 'vamos voltar para o falcão'. E depois, essa senhora, sentou-se lá com uma enorme responsabilidade e começou, , 'beep-beep-boop-boop'", recorda.

Na primeira tentativa, Holland desatou a rir e perguntou se aquilo era mesmo a sério, e quando ela voltou a ler, o ator não conseguiu controlar-se.

"Lembro-me de dizer, 'não vais mesmo fazer isso, certo?'. E ela foi do género, 'bem, sim, o robot faz parte da cena, é a personagem'. Eu continuei com os risinhos, porque me apercebi que não me estava a correr bem. Não conseguia parar de rir" descreve.

Ainda assim, Tom não acredita que tenha sido por isto que não foi escolhido. "Acho que o John Boyega era melhor do que eu para este papel", completou.

Leia Também: Tom Holland e Zendaya brincam com a sua diferença de altura