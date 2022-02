Tom Holland esteve no 'Live with Kelly and Ryan', na passada sexta-feira, e falou sobre os rumores de que teria comprado uma casa com Zendaya no sul de Londres. Especulações que não correspondem à verdade, como o ator fez questão de esclarecer.

"Tantos ligaram-me porque, aparentemente, comprei uma casa nova no sul de Londres?! O que é completamente falso", disse a Kelly Ripa e Ryan Seacrest.

"Não comprei uma casa nova. Fiquei do género: 'Uau, que surpresa, pergunto-me quando é que vou buscar as chaves'", acrescentou, afirmando ainda que "não sabe" como é que tais rumores surgiram.

Leia Também: Zendaya e Tom Holland partilham raro gesto de carinho em público