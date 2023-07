Harrison Ford é um ídolo em todo o mundo e uma referência para os próprios colegas. Tom Cruise, por exemplo, assinalou o trabalho do colega de profissão na sua mais recente entrevista.

A estrela de 'Missão Impossível', que atualmente tem 61 anos, está a promover o novo filme desta saga e fez notar, numa conversa que aconteceu no 'The Sydney Morning Herald', que espera continuar a dar vida à personagem Ethan Hunt até à idade de Ford, que tem agora 80 anos.

“O Harrison Ford é uma lenda. Espero estar ativo [na idade dele]. Tenho 20 anos para alcançá-lo. Espero continuar a fazer filmes de 'Missão: Impossível' até ter a idade dele", sublinhou Tom Cruise, em jeito de elogio.

Vale lembrar que Harrison Ford está novamente no cinema com Indiana Jones, no mais recente filme desta saga de aventura, intitulado 'Marcador do Destino'.

