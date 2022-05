Tom Cruise foi uma das celebridades a marcar presença na atual edição do Festival de Cinema de Cannes, que arrancou esta terça-feira.

Esta quarta-feira, o ator conquistou todas as atenções ao surgir acompanhado por Jennifer Connelly, com quem faz par romântico no filme 'Top Gun: Maverick'.

Aos 59 anos, o eterno 'sex symbol' da década de 90 provou que o seu charme mantém-se intocável. Veja na galeria.

[Notícia atualizada às 20h25]

