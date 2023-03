Tom Brady pode estar prestes a deixar de fazer parte do clube dos solteiros novamente. De acordo com a revista Page Six, o 'ex' de Gisele Bündchen quer voltar a namorar.

O jogador de futebol americano está a sair mais e empenhado em voltar "a namorar", revelou uma fonte.

A identidade da pessoa com quem poderá estar a sair atualmente permanece por revelar e também a confirmação oficial não chegou. Os representantes de Tom Brady recusaram comentar o rumor.

Tom Brady e Gisele Bündchen, recorde-se, separaram-se em outubro do ano passado.

