Tom Brady surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com carinhosas imagens da filha, Vivian, que aparece na companhia do amiguinho de quatro patas, um gatinho.

"Amor puro", escreveu o pai 'babado' numa das imagens que mostrou da menina, de dez anos, com o animal.

Além de duas fotografias de Vivian com o gatinho, Tom também mostrou a filha com um cavalo. Veja as imagens na galeria.

De recordar que a menina é fruto do casamento terminado de Tom Brady com Gisele Bündchen. Juntos são ainda pais de Benjamin, de 13 anos. Tom é também pai de um jovem de 16 anos, da relação anterior com Bridget Moynahan.

