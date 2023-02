Tom Brady declarou-se publicamente ao filho mais velho, Jack, de 15 anos, numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram.

Junto de uma fotografia de ambos, escreveu: "O melhor filho que um pai poderia esperar".

De recordar que o jovem é fruto da relação anterior de Tom Brady com Bridget Moynahan. Tom é também pai de Benjamin, de 13 anos, e Vivian, de 10, do casamento terminado com Gisele Bündchen.

Na neve, Tom Brady também partilhou várias imagens dos filhos mais novos, Benjamin e Vivian. "Os Lil Rippers mais fofos", disse.



