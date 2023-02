Gisele Bündchen está a desfrutar do Carnaval no Brasil e a viver ao máximo as festas e desfiles. Por sua vez, o ex-companheiro, Tom Brady, decidiu viajar com os filhos para a neve.

Nas stories da sua página de Instagram, Tom publicou algumas imagens onde aparece com os pequenos Benjamin e Vivian Lake, fruto da relação terminada com Gisele, e do filho mais velho, Jack, da anterior relação com Bridget Moyanahan.

Veja no vídeo da galeria as imagens que Tom publicou na rede social, e ainda Gisele Bündchen a divertir-se no Carnaval.

