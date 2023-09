Desde que deixou a NFL, a vida de Tom Brady sofreu uma drástica mudança. O antigo jogador de futebol americano falou sobre esta nova fase da sua vida, revelando no podcast 'Let's Go' que já perdeu peso.

"Sim, já emagreci 4,5 kg, mas estou em boa forma", sublinhou.

"Não tenho o stress que tinha quando jogava, por isso, consigo focar-me mais na minha saúde", disse o atleta, de 46 anos.

"No final do dia, a saúde física e mental devem estar no topo da pirâmide", referiu, notando que agora consegue priorizar outras coisas como a carreira, os filhos, as relações, a família, a comunidade e o bem maior.

Recorde-se que Brady decidiu terminar a sua carreira na NFL pouco tempo depois de divorciar-se da modelo brasileira Gisele Bündchen. Os dois estiveram casados durante 13 anos.