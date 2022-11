A preocupação principal de Tom Brady e Gisele Bündchen sempre foram os filhos, e continuam a ser o foco do ex-casal nesta nova fase. Separados, as crianças estão em primeiro lugar, e o jogador de futebol americano aproveita todos os momentos para estar com os meninos.

Ainda na noite de sexta-feira, relata o Page Six, depois de terem confirmado o divórcio, Tom Brady foi visto a desfrutar de uma noite de cinema com os filhos, Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9.

Foram fotografados no CMX CineBistro em Hyde Park, na Flórida, e pareciam estar muito descontraídos, com looks desportivos.

