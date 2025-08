Para Tom Brady o fim de semana foi de festa, e a dobrar. O ex-jogador de futebol americano celebrou o 48.º aniversário no domingo, dia 3 de agosto, e aproveitou a ocasião para estar com os três filhos.

Aliás, na família de Tom Brady teve mais do que uma razão para festejar. Isto porque a irmã, Julie, completou mais um ano de vida no mesmo dia. E também pode ser vista numa fotografia que Tom publicou nas stories da sua página de Instagram em que aparece com os filhos Jack, Vivian e Benjamin.

"E um grande feliz aniversário para a melhor irmã e tia do mundo. Obrigado por serem os nossos maiores fãs e cuidarem sempre de nós. Amamos-te muito", pode ler-se na publicação que o ex-jogador de futebol americano fez na rede social. Veja abaixo.

Publicação de Tom Brady© Instagram_tombrady

Tom Brady, recorde-se, divide Jack, o filho mais velho, com a atriz Bridget Moynahan e é ainda pai de Benjamin e Vivian, fruto da relação terminada com a modelo Gisele Bündchen.

A publicação da estrela da National Football League (NFL) está entre as muitas partilhas que fez nas stories de várias pessoas que lhe fizeram questão de dar os parabéns publicamente.

David Beckham, por exemplo, foi um dos nomes que recorreram ao Instagram para assinalar publicamente o aniversário de Tom Brady. "Feliz aniversário, 'man'", pode ler-se na publicação de David Beckham.

Publicação de David Beckham/Tom Brady© Instagram_tombrady

A vida amorosa de Tom Brady

Ao que tudo indica, Tom Brady está a viver um romance com Sofia Vergara. Ainda no passado mês de julho, foi relatado que a ex-estrela de futebol americano e a atriz da série 'Uma Família Muito Moderna' passaram algum tempo juntos em Ibiza, Espanha.

Uma fonte contou na altura que ambas as celebridades estavam a viver "um romance de verão", depois de se terem cruzado no iate de luxo Luminara - lançado pela Ritz-Carlton Yacht Collection.

Na imprensa internacional contaram que, a certa altura, Tom Brady e Sofia Vergara terão trocado olhares num dos jantares de gala a bordo do iate, e depois foram fotografados lado a lado. "Ele pediu para trocar de lugar para se sentar ao lado dela no jantar", revelou uma fonte ao Page Six.

A atriz mostrou na época algumas fotografias de quando estava a bordo, e Tom Brady aparece entre as imagens destacadas por Sofia Vergara.