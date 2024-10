Falar sobre saúde mental é cada vez mais importante e muitas são as celebridades que chamam a atenção para este tema.

Ontem, 10 de outubro, assinalou-se o Dia Mundial da Saúde Mental e o ator José Condessa partilhou hoje duas fotografias dedicadas a essa data.

Nas mesmas, vê-se o ator de costas, enquanto veste uma sweatshirt com uma frase inscrita em inglês: "Everyone you know is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always".

Em tradução livre: "Toda as pessoas que conheces estão a atravessar uma batalha que desconheces. Sê gentil. Sempre".

A acompanhar as fotografias, José Condessa escreveu ainda na legenda da publicação: "Lutamos todos os dias, cada um à sua maneira. Temos vitórias e derrotas, momentos que nos preenchem e outros que nos doem, por vezes muito. Uns que nos orgulham outros que nos fazem querer esconder. Todos nós temos lutas. E temos de nos lembrar que quem nos rodeia também as tem, mesmo que não as vejamos".

E acrescentou: "Ontem foi um dia que nos devemos recordar sempre, o dia mundial da saúde mental. A todos os que lutam todos os dias à sua maneira, continuem. Não estão sozinhos".

