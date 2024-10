Na quinta-feira, 10 de outubro, assinalou-se o Dia Mundial da Saúde Mental e muitas foram as figuras públicas que fizeram questão de expor algumas das suas vivências e emoções experienciadas ao longo deste ano.

Luisinha Oliveira, de 24 anos, não quis deixar passar a data sem uma partilhar e publicou hoje, 11 de outubro, um vídeo com vários momentos, sozinha, com amigos, em viagens ou até em entrevistas.

"Ontem foi o Dia Mundial da Saúde Mental, por isso aqui tens um pouco de mim a experimentar tantas emoções, altos e baixos diferentes, tanto bons como os momentos difíceis que me moldaram a ser quem sou hoje, e por isso estou grata", começou por escrever na legenda da publicação.

"A saúde mental é um tópico tão importante, e a minha consciência em torno dela tem crescido muito ultimamente", acrescentou.

No mesmo texto, a modelo deixou algumas palavras de agradecimento a todos os que estiveram ao seu lado "durante estes anos de montanha-russa", amigos, familiares e aos próprios fãs.

No final da legenda, Luisinha dirigiu-se àqueles que podem estar a atravessar um período mais complicado em termos de saúde mental.

"Para qualquer pessoa que esteja a lutar com a sua saúde mental, esta é a minha mensagem de esperança, para continuar a insistir, mesmo quando está difícil. Sintam todas as emoções que precisam de sentir, porque do outro lado, o caminho será mais brilhante (...) Como eu costumo dizer, o amor vence, sempre", concluiu.

