Depois de Mariama Barbosa ter comunicado estar a lutar contra um cancro no estômago, várias foram as figuras públicas que se uniram numa onda de força e amor nas redes sociais. José Fidalgo não foi exceção e deixou à uma mensagem à ex-comentadora do 'Passadeira Vermelha'.

"Toda a força do mundo, mulher!!! Vou esperar por ti no altar, quando venceres esta batalha", escreveu o ator antes de citar a mensagem com que Mariama Barbosa anunciou estar com cancro.

A mensagem de José Fidalgo foi, em tom de brincadeira, uma resposta às inúmeras vezes que Mariama Barbosa afirmou no programa da SIC Caras ter uma atração pelo ator.

