Foi no 'À conversa Ana Rita Clara' que Miguel Bogalho falou sobre as gravações da série 'Morangos com Açúcar', mais precisamente a contracena com a atriz Mariana Monteiro.

Ao lembrar o dia em que, sem querer, partiu o dedo da colega, episódio que foi já partilhado por Mariana Monteiro, o ator acabou por revelar mais detalhes da relação de ambos na altura.

"Éramos miúdos, gravávamos muito tempo juntos e tivemos ali uma fase em que estávamos saturados um do outro. Não sei se alguma vez disse isto assim, mas é a verdade, é o que é", disse Miguel Bogalho.

"Tínhamos ali alguns conflitos, a certa altura, o que era perfeitamente natural", acrescentou, frisando que isso não queria dizer que não gostava da colega.

"Nós miúdos, todos a gravar em Tróia na praia, na piscina, e eu e ela ficamos quase o verão todo a gravar só os dois porque tínhamos uma fuga para fazer por causa de um assalto que fizemos... Estão todos a curtir em Tróia, porque é que nós estamos no Entroncamento numa estação de comboios? Nada contra o Entroncamento, mas queríamos estar na praia", lembrou.

Sobre o episódio em que partiu o dedo da colega, recordou: "Foi uma distração estúpida da parte dela e da minha parte. Ela saiu da frente, meteu a mão na porta de trás [do carro] e eu fechei a porta. Tive de abrir a porta para lhe tirar a mão de lá, foi mau. Fiquei em choque, pedi desculpa, ela em choque estava".

Para ver o momento em que o ator recorda esta fase, clique aqui.

