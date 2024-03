Foi através das stories da sua página de Instagram que Sofia Arruda contou que teve de ir às urgências de um hospital no sábado. No entanto, apesar de ter sido aconselhada a ficar em repouso, não deixou de ir votar no domingo.

"Tive de ir à urgência porque comecei com muitas contrações. Agora tenho de fazer repouso para garantir que a 'babygirl' só nasce no próximo mês", contou.

"Mas vou votar e volto para me deitar", destacou de seguida na mesma publicação, onde exibe a (enorme) barriga de grávida.



© Instagram

De recordar que a atriz prepara-se para ser mãe pela segunda vez, desta vez de uma menina que se vai juntar ao filho Xavier, de quatro anos.

