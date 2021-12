Mia Rose separou-se de Miguel Cristovinho no verão de 2020, porém apenas em 2021 a digital influencer sentiu na sua vida o verdadeiro impacto do divórcio.

Ao partilhar um desabafo onde faz um balanço do que foi para si o ano de 2021, Mia confessa ter passado por momentos menos positivos.

"2021 foi um ano de mudança e de redescobrir o amor que tenho pela vida e por mim própria. Parece cliché, mas é a mais pura das verdades", começa por afirmar.

"O ano em que tive de aprender a ser mãe solteira, tive de aprender a lidar com a tristeza e as coisas menos boas, mas sobretudo o ano de reencontrar a mais pura das alegrias de viver! Aquela alegria de olhar para o meu filho a descobrir o mundo à sua volta, a alegria de estar com amigos acompanhados por uma garrafa de vinho, a alegria de ter a conversa certa com a pessoa certa e no momento certo, a alegria de entrar na minha casa nova pela primeira vez, a alegria de estar sozinha a tocar guitarra e a alegria das coisas mais mundanas e que tantas vezes tomo por garantidas. Sobretudo a alegria de ver o meu filho feliz, essa é impagável", assegura, convicta de que teve um ano "completo, desafiante e feliz".

A cantora e atriz, recorde-se, é mãe de Mateus Cristovinho, de três anos, fruto do casamento com o músico dos D.A.M.A..

Por fim, O agradecimento especial a todos os que a acompanham "há tantos anos" nas redes sociais e que a "ajudaram mais do que alguma vez poderão saber" a ultrapassar as dificuldades e a viver com intensidade os momentos felizes.

