De coração partido, Offset revelou nas stories da sua página de Instagram que o novo coronavírus matou uma pessoa que lhe é muito próxima.

De acordo com o que o artista escreveu na rede social, o tio-avô Jerry perdeu a batalha contra a Covid-19.

"Essa m***** do corona matou o meu tio-avô. RIP tio Jerry", começou por dizer o marido de Cardi B na Instagram, este domingo. "Rezem pela minha família", acrescentou logo de seguida.

Até ao momento, destaca o TMZ, não se sabe se o tio é do lado da mãe ou do pai, muito menos se o rapper esteve recentemente próximo do familiar.

