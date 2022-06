Sempre com a sua característica boa disposição e bom humor, Inês Aires Pereira começou por dizer aos jornalistas na gala da entrega dos Prémio E!, na passada quinta-feira: "A minha vida agora é entre mamadas. E por isso é que cheguei aqui um bocadinho mais tarde, para tirar todo o leite".

A atriz foi mãe pela segunda vez no passado mês de março - do bebé Joaquim, que veio juntar-se à pequena Alice, de dois anos - e tem agora que fazer uma outra gestão da sua vida.

A maternidade é um tema que faz questão de abordar abertamente, tendo falado também sobre a relação dos filhos, que é "incrível".

"Tinha muito medo porque ela é super territorial, mas até agora nada", disse, referindo-se à filha Alice. "Só houve uma dentada na cabeça, mas foi mesmo só uma vez. Ela adora-o e percebeu muito bem o facto de eu não poder estar tão disponível", acrescentou.

A atriz contou ainda que a menina "virou-se muito para o pai e eles estão agora a criar uma relação muito gira". "Está a correr tudo bem, estou muito feliz", realçou.

Ainda a falar do nascimento do bebé Joaquim, Inês Aires Pereira explicou que "o grande choque" foi quando foi mãe pela primeira vez, de Alice, uma vez que viu a sua vida mudar por completo, "perdendo a liberdade" e também, sobretudo, as horas de sono.

Nesta fase, a atriz, diz, "tem muita ajuda" e, frisa, "para já está tudo bem". "Mas não convém dizer muitas coisas porque eles depois mudam", acrescentou.

A conversa com os jornalistas, onde o Fama ao Minuto esteve presente, deu-se antes de receber o prémio E! Icon. Questionada sobre se lhe custava estar longe do filho, a artista disse que "não". A partir do momento em que decide, segue segura e confiante porque sabe que o bebé fica em boas mãos.

"Às vezes penso assim, sou uma mãe super desnaturada, mas não. Faço questão de mandar mensagem a perguntar como estão para fingir que estou preocupada. Por mim não mandava porque confio mesmo", partilhou.

Inês Aires Pereira fez parte da primeira temporada do programa apresentado por Nuno Markl e Vasco Palmeirim, 'Taskmaster', da RTP1, e comentou ainda durante a conversa que gostava de voltar a fazer parte do formato. "Vai haver segunda temporada, mas não se sabe quem são os concorrentes. Eles sabem que eu gostava de fazer e agora era para ganhar", afirmou.

A atriz destacou também que o regresso à representação "vai acontecer, sem dúvida, mas acredita que será mais para o final do ano".

