Tina Turner disse às amigas Cher e Oprah Winfrey que "estava pronta" para morrer. A cantora partiu no dia 24 de maio, aos 83 anos.

"Ela lutou contra essa doença durante tanto tempo e era tão forte quanto possam pensar que seria", destacou Cher esta quinta-feira no programa 'The Beat with Ari Melber', da MSNBC.

"Mas no final ela disse-me uma vez: 'Estou realmente pronta. Só não quero aguentar mais isto", acrescentou.

Por sua vez, Oprah Winfrey contou numa outra entrevista: "Eu sabia que ela estava doente. Mas em 2019 fui visitá-la ao hospital e ela disse-me que estava pronta para ir, ou seja, pronta para deixar este planeta. Pensei que seria a última vez que a ia ver".

Embora Cher não tem dito especificamente de que doença sofria Tina Turner, reconheceu que havia uma máquina de diálise em casa da amiga na Suíça.

Também esta quinta-feira foi revelado que a cantora morreu de causas naturais. A artista batalhava contra uma "doença prolongada", mas não se sabe mais pormenores. No entanto, a imprensa internacional recorda que Tina Turner confessou há cerca de dois meses que estava "em grande perigo" por causa da luta contra uma doença renal.

Numa mensagem que Oprah Winfrey deixou no Instagram, destacou ainda que Tina Turner lhe dita confidenciado que "quando chegasse a hora de deixar esta terra, não iria ficar com medo, mas sim animada e curiosa".