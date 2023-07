Tina Knowles, mãe das cantoras Beyoncé e Solange, foi 'apanhada' em público após ter sido revelado que está separada de Richard Lawson.

Nas imagens, relata o Page Six, podemos ver Tina Knowles já sem a aliança de casamento enquanto passava pelo Aeroporto Internacional de Los Angeles, na passada quinta-feira, 27 de julho, um dia depois de ter sido noticiado o divórcio.

Vejas as referidas imagens na partilha abaixo:

De recordar Tina e Richard começaram a namorar em 2013 e dois anos depois deram o nó. Antes do casamento com o ator, a designer de moda americana esteve casada com Mathew Knowles, com quem tem em comum as filhas Beyoncé e Solange.

Leia Também: Mãe de Beyoncé, Tina Knowles, pede divórcio a Richard Lawson