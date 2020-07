Timothée Chalamet, ex-namorado de Lily-Rose Depp, de quem se separou no início da primavera, após pouco mais de um ano de namoro, já não larga Eiza González. O ator de 24 anos, que ganhou fama e mediatismo após participar no filme "Chama-me pelo teu nome" em 2017, filho de mãe norte-americana e de pai francês, esteve de férias em Cabo San Lucas, no México, com a atriz e cantora mexicana de 30 anos. Depois, rumaram à Califórnia, nos EUA, onde têm feito grandes caminhadas.

Em Los Angeles, o casal tem procurado passar despercebido, mas os paparazzi têm estado atentos aos movimentos do nova dupla, tal como os admiradores do artista, que também têm partilhado imagens de Timothée Chalamet com Eiza González nalgumas das páginas de fãs dedicadas ao ator. Para além da filha de Johnny Depp e de Vanessa Paradis, o Paul Atreides de "Dune", filme em fase de pós-produção, namorou, em 2013, com Lourdes Leon, filha de Madonna e de Carlos Leon.