Tiger Woods encontra-se hospitalizado a recuperar de um aparatoso acidente de viação. Um momento difícil - que originou já o rumor de que a carreira do golfista pode ter terminado -, e que está a ser vivido ao lado de Erica Herman, a mulher que lhe conquistou o coração há quatro anos.

Apesar de não esconderem a relação, tendo já aparecido em público juntos várias vezes, pouco se sabe sobre o romance. No entanto, o início da história de amor foi já destaque em várias manchetes.

Erica apareceu na vida de Woods ao assumir a gerência do restaurante The Woods Jupiter, que o desportista abriu na Florida, EUA, e foi no âmbito profissional que nasceu a relação.

Apareceram juntos pela primeira vez em 2017 no Presidents Cup, em Nova Jersey, e desde então que Erica é uma presença assídua nas competições de golfe em que Woods dá provas do seu talento.

Tiger Woods e Erica Herman na primeira aparição pública© Getty Images

É sobretudo nos relvados e em eventos desportivos que dão nas vistas lado a lado. Clique na galeria e veja alguns dos momentos carinhosos que não escaparam à lente dos fotógrafos.

