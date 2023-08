Tierry Vilson foi pai pela segunda vez, novamente de uma menina.

A revelação foi feita pela mãe do antigo concorrente da 'Casa dos Segredos', Teresa Silva - também ela participante de um reality show da TVI, o 'Big Brother' - que partilhou fotografias com a neta ao colo, captadas no Dubai, onde a família se encontra.

"Estou tão feliz!! Neste momento o meu desejo é que o tempo passe devagarinho... mesmo muito devagarinho, para poder aproveitar e senti-la nos meus braços!", escreveu Teresa, mostrando a menina.

Já noutra publicação a ex-concorrente mostra as duas netas, ambas filhas de Tierry: a mais nova, Aeyla, fruto da relação de Tierry com a atualmente mulher, Meghan, e Yasmin, que nasceu da antiga relação do participante com a também ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' Sofia Sousa.

