Liliana Filipa está de férias em Vilamoura e usou as redes sociais na noite deste domingo, dia 13 de agosto, para partilhar um conjunto de fotografias nas quais aparece a posar de forma sensual.

Na sua conta no Instagram, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' partilhou algumas fotografias nas quais aparece usando um vestido branco comprido, todo em renda, com mangas compridas e uma abertura em 'V' até abaixo do umbigo, uma peça de Donna Noir, que deixa em evidência parte do peito.

Na descrição das imagens, captadas durante a noite, Liliana colocou apenas emojis de uma estrela e de uma lua.

