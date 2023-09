Chegou um dos dias mais felizes das vidas de Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio. O casal deu finalmente o nó, depois de mais de um ano noivos.

A cerimónia aconteceu na quinta da família, a casa dos avós, em Redondo, no Alentejo. As imagens foram partilhadas por vários dos convidados, com destaque para Carolina Patrocínio, uma das irmãs da noiva.

Vale lembrar que Tiago e Rita já têm uma filha. Camila completa dois anos de vida já na próxima terça-feira, dia 12 de setembro.

