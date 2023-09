Lily Allen e David Harbour casaram-se em setembro de 2020, numa cerimónia simples em Las Vegas, oficializada por um 'tradicional' Elvis Presley, característico dos casamentos naquela cidade.

Três anos após o enlace, a cantora usou as redes sociais para partilhar uma fotografia daquele dia especial na qual aparece a rir a olhar para o marido, revelando que casar-se com o ator de 'Stranger Things' foi a sua segunda melhor decisão.

“Três anos com este homem, a segunda melhor decisão que já tomei. A primeira foi este vestido”, escreveu a artista na legenda da fotografia, referindo-se ao minivestido branco, com decote em 'V', mangas curtas, botões pretos e um cinto fino, um look que completou com um pequeno véu.

