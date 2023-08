O The Duke of York's Theatre, em Londres, foi evacuado esta quarta-feira durante a peça 'The Pillowman', de acordo com o Daily Mail.

Aconteceu durante o espetáculo protagonizado por Lily Allen, que foi retirada de urgência do palco após o alarme de incêndio ter disparado.

O público foi levado para fora do teatro pelos seguranças e os bombeiros estiveram no local.

Testemunhas relataram a confusão depois da peça de teatro ter sido interrompida. "A Lily saiu a correr do palco - todos achamos que era uma parte assustadora da peça, mas afinal era real", contou uma das pessoas que estava na plateia. "No meio de uma emocionante apresentação do 'The Pillowman' no The Duke of York's Theatre, fomos evacuados", partilhou outro. "Os bombeiros apareceram alguns minutos depois", relatou ainda uma das testemunhas.

O incidente foi logo resolvido, a peça recomeçou e o público foi autorizado a voltar à sala de espetáculos. "Aparentemente, falso alarme", explicou outra fonte.

Em declarações ao The Sun, um porta-voz dos bombeiros de Londres confirmou que foram chamados ao local e que se tratou de um falso alarme.

