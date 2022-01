Carolina Patrocínio esteve a responder a algumas perguntas dos seguidores da sua página de Instagram, na noite de quinta-feira, e uma das questões envolveu Tiago Teotónio Pereira.

Isto porque houve quem quisesse saber "quem é o tio preferido/ídolo" das filhas da apresentadora da SIC. Dada a resposta de Carolina Patrocínio, o ator conquistou por completo as suas 'sobrinhas'.

"Fanzecas do Tiago Teotónio Pereira", disse.

De recordar que Tiago Teotónio Pereira mantém uma relação com a irmã de Carolina Patrocínio, Rita, com quem tem uma filha em comum, a pequena Camila, que nasceu em setembro do ano passado.

© Instagram

Leia Também: Mais filhos? Carolina Patrocínio responde à curiosidade dos fãs