A infância, a grande família do lado do pai - com seis tios e 30 primos -, a separação dos pais, os momentos que marcaram o seu crescimento e a carreira de ator foram alguns dos momentos que Tiago Teotónio Pereira recordou no programa 'Júlia', da SIC.

Além disso, foi surpreendido pelos amigos de infância que enviaram mensagens em vídeo, tendo também recebido a irmã em estúdio.

Uma conversa que o levou também a recordar Nicolau Breyner."Eu e os meus irmãos íamos para o set com o Nico", lembrou, referindo ainda que chegou a fazer uma digressão com o ator, mas esteve sempre nos bastidores.

Uma das recordações que guarda até aos dias de hoje é o cheiro do estúdio. "É muito particular. É muito característico e muito familiar. Tenho muitas boas memórias quando entro para gravar todos os dias. E mais do que isso é dar valor. Cada vez que entro num estúdio dou valor por estar a trabalhar. Estou a ser pago para fazer aquilo que gosto, penso nisso muitas vezes", acrescentou.

Tendo acompanhado o falecido ator, Tiago Teotónio Pereiro destacou o que mais aprendeu com o 'padrasto': "Ensinou-me mais do que tudo a chegar a horas, a estudar os textos. Nunca me deu uma aula, o que ensinou foi nas coisas que eu o via a fazer. [...] Toda a gente dizia, e diz, bem do Nico. É uma coisa que tenho como modelo a seguir - e luto muito para que toda a gente não tenha nada a dizer sobre mim, que tenham coisas boas a dizer sobre mim, para cumprir, dar valor, saber estar e saber respeitar esta arte".

A partida de um grande amigo e a morte de Nicolau Breyner

Antes da morte de Nicolau Breyner, Tiago Teotónio já tinha perdido uma pessoa muito próxima: um amigo que morreu num acidente de mota. "Achamos que somos imortais e, de repente, acontece uma tragédia destas", lembrou.

Sobre a partida de Nicolau, o também ator disse: "Toda a gente, quando parte uma pessoa próxima, ficámos completamente desnorteados. É horrível. [...] Não gosto de falar sobre isso".

O fim da relação com Filipa Areosa e o namoro com Rita Patrocínio

Atualmente a namorar com Rita Patrocínio, irmã de Carolina Patrocínio, a relação não ficou esquecida. Mas antes, foi questionado sobre o fim da união com Filipa Areosa.

"Estive cinco anos com ela, vivemos juntos quatro anos, foi ótimo", começou por destacar, falando depois da separação. "A verdade é que somos dois atores e havia muita gente a querer saber da minha vida, da nossa vida. [...] Acabámos normalmente, pelas razões que tinham de ser. Já disse várias vezes que ninguém fez disparates, não houve mágoa, não há rancor... Teve de ser. Foi porque foi, aconteceu", explicou.

Em relação à fase em que esteve sozinho, o artista desabafou: "Acho que depois de uma relação de cinco anos o que faz sentido é estar sozinho. Uma pessoa tem que passar a parte chata e difícil com a ajuda dos amigos, mas há uma travessia que tem de se fazer sozinho. Toda a gente sofre. Era uma pessoa de quem gostava bastante, foram cinco anos da minha vida... Tens de fechar o ciclo, fazer o luto".

"Agora estou apaixonado de novo, todo um novo mundo, novos planos e novo tempo investido que, espero eu, não acabe", afirmou de seguida, falando da atual companheira, Rita Patrocínio.

"Estamos bem e estou feliz", acrescentou, confirmando que "há grandes projetos". Neste momento, Júlia Pinheiro questionou Tiago Teotónio em relação à paternidade. "Nunca escondi que quero muito ser pai, isso é um desejo meu até porque tenho grandes exemplos em casa - o meu pai e a minha mãe foram espetaculares. Quero muito tentar ser o pai que o meu pai foi para mim ou que a minha mãe foi para mim", respondeu.

Apesar do desejo, o ator destaca que "não sabe se é para já". "Uma pessoa não pode prever essas coisas, portanto, mais vale não falar porque ainda dá azar. Se acontecer, aconteceu".

E casamento? "Sou rapaz para casar, mas não tenho essa ambição. Prefiro ter filhos... Acho que há muito dinheiro investido no casamento e faz-me um bocado de confusão. Sou poupadinho e queria agora comprar uma casa... Tenho outros planos antes do casamento - e é só por isso, não é por gostar menos ou mais", disse ainda.

