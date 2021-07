Depois de ter sido dito adeus ao 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor?' no domingo, 25 de julho, Tiago Santos esteve no 'Casa Feliz' a apresentar o seu negócio.

O ex-concorrente criou uma empresa de bolas de Berlim, 'Bolos da Linha', com várias variedades, entre elas bolas Berlim "vegetarianas".

"Esta ideia surgir em 2016. A trabalhar neste momento estamos na praia Fonte da Telha e em Carcavelos. Existe no verão, mas a minha ideia passa também por ter este negócio a tempo inteiro, neste caso através de entregas ao domicílio, fazer eventos como casamentos", explicou em conversa com Diana Chaves.

Sobre a experiência no 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor?', Tiago Santos disse que "adorou" toda a experiência, contando também que mantém o contacto com a agricultora, Ana Palma.

