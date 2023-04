Tiago Feliciano, antigo concorrente do reality show 'O Triângulo', este à conversa com Manuel Luís Goucha esta quinta-feira, 27 de abril. O ex-concorrente do formato da TVI afirmou que o seu jogo era essencialmente "mostrar a pessoa que era", bem como o seu lado muito competitivo.

"Para mim o prestígio de ganhar é muito mais importante do que o dinheiro. Preferia chegar à final, ser primeiro lugar e receber 20 mil euros e o segundo 30 mil, do que ficar em segundo lugar e receber 30 mil", defendeu.

Na visão de Tiago, o "prestígio" de ser vencedor supera o valor do dinheiro, uma vez que se "fica para a história" do reality.

Veja este momento da entrevista.

