Tia Mowry revelou que ela e o marido, Cory Hardrict, programam os momentos a dois, mais precisamente as relações sexuais. A atriz explicou no podcast 'What to Expect', esta quarta-feira, que depois de terem sido pais, estes momentos espontâneos não são tão frequentes.

De referir que Mowry e Hardrict estão casados desde 2008 e são pais de duas crianças, Cree, de nove anos, e Cairo, de dois.

Depois de a apresentadora Heidi Murkoff ter partilhado que ela e o marido iriam marcar "encontros sexuais" uma vez por semana, Mowry confessou: "Esta é a primeira vez que admito isto: nós também estamos a fazer o mesmo".

"Quando era mais jovem e ouvia isso, pensava: 'Porque é que vocês têm de fazer isso?'", recordou a atriz. "Mas como disseste, tu acabas por fazer - especialmente com crianças e com trabalho e tudo mais. Temos que nos certificar de que não é negligenciado de forma alguma", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e afirmou ainda que continua a "namorar" com o marido para manterem o romance vivo.

"Nós vestimo-nos bem", contou. "Tens de voltar àquela fase do namoro em que te vestes bem, colocas um pouco de perfume, passas esse tempo de qualidade, especialmente quando tens filhos", rematou.

