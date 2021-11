Thomas Markle, pai de Meghan Markle, voltou ao 'ataque' ao fazer uma série de ataques ao príncipe Harry. Na visão de Thomas, tudo "o que sai da boca dele é sempre qualquer coisa de estúpido".

"Refiro-me à ignorância do Harry. Não sei o que lhe aconteceu, talvez tenha batido com a cabeça quando era bebé ou qualquer coisa do género", notou numa entrevista ao GB News, referindo-se às declarações do genro nas quais este considerou o termo 'Megxit' misógino.

"No fundo tudo o que sai da boca dele é sempre qualquer coisa de estúpido", notou.

Thomas afirmou ainda que ficou "desiludido" com a filha e o genro antes destes se casarem, uma vez que os convidou várias vezes para o visitarem no México, proposta que foi recusada.

"Estou muito desapontada com o Harry, querer casar com a minha filha e não ter o bom senso de vir pedir-me a mão dela em casamento", completou.

