O 'The Voice Kids' regressa em breve à antena da RTP1. A novidade é confirmada nas redes sociais do formato.

Através de uma partilha no Instagram, a produção do programa lança um último apelo para os que têm o sonho de inscrever-se.

"As inscrições para a próxima edição do 'The Voice Kids' estão quase a encerrar", pode ler-se na publicação.

Os participantes devem ter entre os sete anos de idade e os 14 e as inscrições devem ser feitas aqui.

Quanto aos apresentadores e mentores, a RTP não divulgou ainda informações oficiais.

