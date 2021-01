Este domingo, dia 17, os telespectadores foram presenteados com mais 'provas cegas' do programa 'The Voice Kids'. Uma das prestações que mais se destacou foi a de Aurora, uma adolescente que apesar dos seus 11 anos deixou os mentores de 'boca aberta' pela forma como atuou.

Depois de ter apresentado um original - 'Friendships' - Aurora foi alvo dos mais diversos elogios, sendo que Carolina Deslandes não poupou nas palavras de incentivo.

"O que tu fizeste aqui agora é muito maior do que este programa, é muito maior do que qualquer equipa. É sobre ti, sobre alma, és tu a ser o melhor momento que eu vi neste programa desde que me sentei nesta cadeira. És tu a provar que és uma artista, tenho a certeza que és artista dos pés à cabeça", disse a cantora.

Reveja de seguida o momento completo.

Siga o link

Entretanto, partilhe connosco, já tem algum concorrente preferido?

Leia Também: Luís Trigacheiro, vencedor do 'The Voice': "Nem sabia bem para o que ia"