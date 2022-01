Decorreu este domingo, em direto, a semifinal da mais recente edição do programa 'The Voice Portugal'. Emoções fortes, talento e muita criatividade foram palavras de ordem numa gala onde o nome de Edmundo Inácio voltou a destacar-se.

Depois de ter-se tornado viral por ter interpretado um tema da cantora Ágata no programa, o concorrente da equipa de Diogo Piçarra escolheu nesta fase da competição dar voz à canção 'Sonhos de Menino'.

Para Edmundo esta foi uma forma de homenagear a família Carreira depois de um ano tão difícil e de mostrar que devemos respeitar todas as vertentes da música portuguesa.

A sua versão do tema foi acompanha por uma tuna e no final mereceu aplausos de pé do público e do mentor Diogo Piçarra. A interpretação valeu-lhe ainda passagem à final do programa.

Reveja a atuação, que no YouTube já conta com mais de 100 mil visualizações.

Siga o link

Leia Também: Vídeo de concorrente do 'The Voice' a cantar tema de Ágata torna-se viral