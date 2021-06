Afinal os The Black Mamba não vão perder os 12 pontos que receberam da República Checa, mantendo o quarto lugar conquistado na segunda semifinal do Festival Eurovisão da Canção de 2021. O júri checo, o único a dar a pontuação máxima ao grupo português liderado por Tatanka, desrespeitou as regras da European Broadcasting Union/Union Européenne de Radio-Télévision (UBU/UER), ao convidar a cantora e atriz Tonya Graves, que tem nacionalidade norte-americana, a fazer parte dos jurados.

De acordo com os regulamentos da entidade que supervisiona o eurofestival, que este ano foi visto por mais de 183 milhões de pessoas, os membros dos júris nacionais não podem ter cidadanias de outros países. Ahmad Halloun, chefe de imprensa da delegação checa, revelou, no entanto, nas últimas horas, que a UBU/UER foi informada previamente da intenção do país, validando o nome de Tonya Graves, que, apesar de não ter nacionalidade checa, reside na República Checa há mais de 20 anos.

Os resultados oficiais ficam, assim, validados em definitivo. Na classificação da final, nada mudaria com a retirada dos 12 pontos checos à candidatura portuguesa. "Love is on my side" manteria a décima-segunda posição. Mas, na da semifinal, perderia um lugar. Desceria da quarta para quinta posição, sendo ultrapassado pela Finlândia, representada pelo grupo Blind Channel, com "Dark side". Na edição deste ano, concorreram 39 países. A Itália, representada pela banda Maneskin, conquistou o primeiro lugar.