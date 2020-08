Foi no dia 1 de agosto de 2016 que Thais Fersoza e Michel Teló deram as boas-vindas à primeira filha, a pequena Melinda. Uma data que os pais 'babados' assinalaram publicamente.

Um dia antes da menina completar quatro anos, o cantor decidiu recordar junto dos fãs uma fotografia que tirou com a menina quando esta ainda era bebé.

"No pé de goiaba que o vovô Aldo plantou com o primo Luís Miguel... em frente à casa onde fui criado... com a minha pequenininha que esta semana completa quatro anos de vida. Sobre aqueles momentos que você nunca gostaria que acabassem. Felicidade pura. Saudade desses dias", escreveu na legenda da imagem.

Por sua vez, Thais Fersoza recordou o nascimento da menina com fotos únicas que foram captadas após o parto.

"E ela chegou... dando-me o título de mãe! Meu Deus, como eu desejei esse título... e ela preencheu e fez transbordar os nossos corações! Do olhar doce, do sorriso encantador... tão esperta! Tão amada, tão sonhada, minha linda! Nossa Melinda... tudo mudou com a sua chegada, tudo fez sentido. Até os medos e inseguranças de viver tudo isso pela primeira vez. És encantadora! Amorosa, tão preocupada com todos, cuidadosa, atenta a tudo à tua volta. O teu carinho é o melhor do mundo. As nossas conversas emocionam-me, a tua companhia faz-me irradiar amor e paz! Amo-te demais, minha filha És o amorzinho da mamã! Que benção de Deus ter-te nas nossas vidas.. tu és luz! Que Deus te proteja e te guarde sempre", disse.

Recorde-se que o casal tem mais um filho em comum, o pequeno Teodoro Teló, de três anos.

