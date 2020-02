Esta quinta-feira, dia 20, Bruno Nogueira escreve um texto na sua página de Facebook a propósito da eutanásia, cuja despenalização foi aprovada precisamente neste mesmo dia. Entretanto, algo de inesperado aconteceu.

Hoje, dia 21, o comediante revelou na mesma rede social que o referido texto tinha sido censurado pelo Facebook.

Perante a situação, Nogueira reagiu através da ironia: "Maravilhoso mundo livre".

Quem saiu em sua defesa foi o radialista Nuno Markl. "Não há no texto um laivo incendiário ou insultuoso - apenas uma opinião, bem escrita, até conciliadora, sobre a importância da liberdade de escolha. Aconteceu isto. Entretanto, posts xenófobos, violentos, insultuosos permanecem intocáveis - 'não achamos que vão contra os critérios e as regras etc etc', dizem eles. Um nojo absoluto".

