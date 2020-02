Esta quinta-feira, dia 20, foram aprovadas no Parlamento propostas de cinco partidos relativas à despenalização da eutanásia. Um marco histórico em Portugal e que Bruno Nogueira destacou nas suas redes sociais com um emotivo texto no qual revela a sua opinião sobre o tema.

O comediante frisou que a vitória do 'sim' "é um grito importante da liberdade individual de cada ser humano". "Os que são a favor hão-de poder finalmente tomar essa decisão que só diz respeito a quem a toma, e os que são contra podem tomar a decisão de optar por um fim diferente para a vida, se assim o entenderem".

"É uma lei bonita em que ninguém sai a perder e é isso que custa a entender nos adeptos fervorosos do não: a incapacidade de perceberem que o melhor para eles não serve toda a gente. Que a vitória do sim não os obriga a escolherem a eutanásia como solução final. Que a ideia de corpo decomposto e em dor física ou psicológica até um final divino é uma ideia que pode servir uns e revoltar outros. Que sofram os que querem esse caminho (não há julgamentos morais), e que partam com hora marcada os que querem dar por findo o capítulo. Cuidar da vida é também deixá-la quando ela nos trai. Negar a morte a alguém não pode ser assunto de quem vive com o corpo todo", referiu.

E rematou: "Hoje ganhou a liberdade de escolha, para o sim e para o não. Será que uma vida só termina quando o coração se demite das suas funções? Um dia também eu terei essa pergunta por perto. E felizmente, se tudo correr bem, poderei ser eu a escolher a minha resposta".

Leia Também: Eutanásia aprovada na generalidade. Que passos se seguem?