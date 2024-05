O relacionamento de Joe Jonas e Stormi Bree terminou, adianta o Page Six.

"Ele tem estado ocupado a trabalhar no seu álbum a solo", notou uma fonte próxima do membro dos Jonas Brothers.

Uma outra fonte da Us Weekly fez saber que entre a carreira e os filhos, Joe acabou por pôr a sua vida amorosa para segundo plano.

"Se a pessoa certa aparecer, é óbvio que ele fará tempo para ela. [Mas] não sente que tenha de saltar para uma relação com qualquer pessoa. Se acontecer, aconteceu. Está muito feliz com o rumo que as coisas tomaram", completa.

Note-se que o namoro durou seis meses.

