Já chegou ao fim, esta sexta-feira, às 22h, a iniciativa 'Três Por Todos' que levou Joana Marques, Ana Galvão e Filipa Galrão a fazerem uma maratona de rádio, com 50 horas ao vivo, em direto e sem dormir.

"Uma emissão ininterrupta (24h/24h) numa prova de resistência, coragem e abnegação das Três da Manhã que, com esta iniciativa, quiseram chamar à atenção da sociedade para a situação difícil que os profissionais do sector cultural e do entretenimento estão a atravessar, impedidos de trabalhar devido à pandemia. Foram três dias de emoções muito fortes, de entusiamo, de entrega por uma causa maior. A causa da União Audiovisual", acrescenta o comunicado enviado às redações.

De acordo com o mesmo, com esta iniciativa, "estão contabilizados cerca de 15000 euros angariados". "No entanto, os valores finais que a União Audiovisual irá receber apenas serão apurados no final da próxima semana, quando a conta bancária fechar e os leilões das peças doadas terminarem", acrescentam.

Neste três dias em direto sem parar passaram pela rádio Renascença, no Rossio, "mais de 100 convidados, entre cantores, bandas, atores e profissionais da área da cultura".

Uma operação que além de ter sido transmitida na rádio, chegou também ao ouvintes em streaming vídeo no site e nas redes sociais. Além disso, destaca a mesma nota, "foram muitos os ouvintes de todo mundo que deixaram mensagens de incentivo às 'Três da Manhã', mesmo durante a madrugada, quando o tempo passava mais devagar".

Nos bastidores desta emissão esteve uma equipa de produção que "trabalhou noite e dia para que tudo acontecesse e pudesse chegar nas melhores condições a todos os ouvintes, durante as 50 horas de emissão".

"Com o 'Três Por Todos' conseguimos dois grandes objetivos: a solidariedade com um dos grupos mais afetados economicamente pela pandemia – os trabalhadores da área da cultura - e a proximidade da Renascença com o público, na mobilização para este objetivo”, disse Pedro Leal, Diretor Geral de Produção da Renascença.

O comunicado realça ainda que esta iniciativa decorreu de acordo com as indicações da DGS e que "todas as pessoas que participaram no projeto foram testadas".

Leia Também: Fátima Lopes elogia emissão solidária a favor da União Audiovisual

Leia Também: Ana Galvão arranca com desafio único. "Permanecer 50 horas acordada"