Depois de Fernando Rocha e João Catarré, foi a vez de Mariana Pacheco terminar as gravações da novela 'Amor, Amor'.

Este momento especial e particularmente emotivo foi assinalado nas redes sociais da atriz.

"Terminámos hoje as gravações da novela mais divertida que eu já tive o prazer de fazer", começa por declarar.

A atriz quis ainda agradecer, com todo o seu amor, a toda a "equipa e elenco maravilhosos" por "meses de tão boa energia", à SP por ter lidado "de forma tão humana" com os atores "no meio de uma pandemia", permitindo a todos trabalhar em segurança, à SIC e ao diretor Daniel Oliveira "pela oportunidade e desafio", "à cidade de Penafiel" por ter recebido o elenco desta história de sucesso e, por fim, ao público que os acompanha "todos os dias e que vive esta história" junto com as personagens.

Às suas palavras, Mariana Pacheco juntou ainda um conjunto de fotografias, "recuerdos", das gravações de 'Amor, Amor'. Espreite a galeria para vê-las.

