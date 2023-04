De regresso a Lisboa e às rotinas de trabalho, Liliana Filipa resolveu partilhar com os seguidores do Instagram os melhores momentos que viveu durante a recente viagem que fez em família.

A influencer esteve com o namorado, Daniel Gregório, e os dois filhos do casal, Ariel e Santi, na Madeira.

"Uma coleção de momentos bons", declarou ao mostrar o álbum de viagem que recorda as fotografias únicas que registaram esta aventura a quatro.

Por fim, Liliana quis ainda deixar "dicas de lugares imperdíveis na Madeira":

- Doca do Cavacas;

- Piscinas do Porto Moniz;

- Praia do Seixal;

- Quinta dos prazeres (crianças);

- Teleférico e carros de cesto;

- Cabo Girão;

- Restaurantes: Calamar, Adega do Pomar, Abrigo do Pastor, Galáxia, Doca do Cavacas, Maktub Paul do Mar.

