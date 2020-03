Teresa Tavares juntou-se à revista Máxima para assinalar o Dia Internacional da Mulher com uma fotografia inspiradora, que resolveu dedicar a todas as mulheres.

"Tirei esta fotografia no dia em que fui trabalhar pela primeira vez depois da minha filha nascer. Para mim representa a força das mulheres que se recusam a encaixar em rótulos porque sabem que com vontade e determinação podem ser o que quiserem", começa por explicar na legenda da imagem, onde de forma rara posa com a sua primeira filha.

"Dedico-a às mulheres que todos os dias trabalham, são mães, amantes, criadoras, aventureiras, empreendedoras e se entregam profundamente a tudo o que se propõem porque é essa a sua escolha. Com coragem e com paixão", pode ler-se, por fim, na emocionada legenda que escolheu para esta publicação.

Recorde-se que Teresa deu à luz a pequena Júlia em janeiro deste ano.

