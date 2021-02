Teresa Silva deixou a faceta de avó babada falar mais alto na sua última publicação no Instagram, realizada na noite desta quinta-feira. A ex-concorrente do 'Big Brother' deparou-se com o marido e a neta num momento de doçura e partilhou-o com os seguidores.

"Não resisti em publicar esta foto cheia de ternura!! Entrei na sala, a televisão ligada e vejo esta imagem... que para mim é tudo", escreveu na legenda do registo.

Vale referir que a neta de Teresa Silva, Yasmin Dafne, é fruto da relação passada do seu filho Tierry com Sofia Sousa, que é atualmente uma das participantes do 'Big Brother - Duplo Impacto'.

